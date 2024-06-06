У вечірній сукні та рубіновій тіарі: королева Максима сяяла на прийомі у палаці

Король та королева Нідерландів влаштували вечерю для дипломатичного корпусу у Королівському палаці в Амстердамі.

53-річна королева Максима з'явилася на заході у насиченій червоній сукні з довгими рукавами від Maison Natan, яку вже неодноразово носила, доповнивши її маленькою плетеною сумкою з бісеру Maria Calderara.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

На голові у Її Величності була розкішна Ruby Peacock Tiara з рубінами та діамантами, а разом з нею в комплекті йшло кольє та сережки-висячки, а також Максима одягла кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястя. Вона зробила насичений вечірній макіяж і зібрала біляве волосся у гарну зачіску.

Її чоловік король Віллем-Олександр був одягнений у чорний фрак, білу сорочку та білу краватку-метелика, а взутий у шкіряні туфлі. Подружжя усміхалося, коли разом прямувало до палацу і їх заскочили фотографи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про розкішну заручальну каблучку королеви Максими і чим вона так особлива.

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