У вечірній сукні та сережках із сапфірами: княгиня Шарлін із чоловіком на галаконцерті

Після святкування Національного дня у Монако князівське подружжя вирушило на галаконцерт.

У суботу вдень княгиня Шарлін і князь Альбер II разом з дітьми та іншими родичами відвідали святкування Національного дня і побували на службі в Непорочному соборі Нотр-Дам, де принцеса з'явилася в білому пальті від бренду Akris та чорному крислатому капелюсі.

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

На вечірньому галаконцерті Шарлін сяяла вже в темно-синій сукні, під яку підібрала атласні туфлі-човники на підборах і біло-золотистий клатч.

Макіяж Шарлін зробила все такий самий в нюдових відтінках, у неї було традиційне укладання, а у вухах виблискували сережки-висячки з сапфірами та розсипом діамантів.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер II був одягнений у сині штани, білу сорочку та чорний піджак із золотими ґудзиками.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Нещодавно князівська пара здійснила рідкісний спільний вихід, відвідавши спортивний захід. Вони відвідали міжнародний тестовий матч Autumn Nations Series між Францією та Південною Африкою на стадіоні "Велодром" у Марселі та були заскочені серед уболівальників на трибунах.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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