У вечірній сукні та сережках із сапфірами: княгиня Шарлін із чоловіком на галаконцерті

Після святкування Національного дня у Монако князівське подружжя вирушило на галаконцерт.
У суботу вдень княгиня Шарлін і князь Альбер II разом з дітьми та іншими родичами відвідали святкування Національного дня і побували на службі в Непорочному соборі Нотр-Дам, де принцеса з'явилася в білому пальті від бренду Akris та чорному крислатому капелюсі.
На вечірньому галаконцерті Шарлін сяяла вже в темно-синій сукні, під яку підібрала атласні туфлі-човники на підборах і біло-золотистий клатч.
Макіяж Шарлін зробила все такий самий в нюдових відтінках, у неї було традиційне укладання, а у вухах виблискували сережки-висячки з сапфірами та розсипом діамантів.
Князь Альбер II був одягнений у сині штани, білу сорочку та чорний піджак із золотими ґудзиками.
Нещодавно князівська пара здійснила рідкісний спільний вихід, відвідавши спортивний захід. Вони відвідали міжнародний тестовий матч Autumn Nations Series між Францією та Південною Африкою на стадіоні "Велодром" у Марселі та були заскочені серед уболівальників на трибунах.
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