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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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436
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У вечірній сукні та сережках за 100 тисяч євро: Шарлотта Казірагі сходила в оперу

Шарлотта Казірагі з'явилася на балетному галавечорі з нагоди відкриття сезону 2026/2027 у паризькій Опері Гарньє.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Шарлотта Казірагі

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Дочка принцеси Кароліни Монакської відвідала галавідкриття балетного сезону через кілька днів після того, як з'явилися чутки про її розставання з письменником Ніколя Матьє.

Шарлотта була серед гостей вечора, який зібрав в історичному паризькому театрі діячів моди, мистецтва та культури. Для цього випадку Казірагі обрала чорну сукню від бренду Chanel, амбасадоркою якої вона є. Це сукня середньої довжини без рукавів з глибоким V-подібним вирізом та плісованим оздобленням на передній частині ліфа. На стегнах кілька смуг, що перехрещуються, визначають силует і переходять у струмливу спідницю з напівпрозорою обробкою, яка ненав'язливо оголює ноги.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Ансамбль Шарлотта доповнила чорними туфлями-човниками на шпильці з гострим носком і сережками Сhanel з білого золота 18 карат, інкрустовані 60 діамантами огранювання «діамант» загальною вагою 4,56 карата, вартістю 100 000 євро. Їхній дизайн, натхненний зірками та кометами, поєднує в собі невеликі зіркоподібні мотиви з камінням, розташованим на різних рівнях.

Шарлотта Казіраги носила їх з гладкою зачіскою і сяйливим макіяжем на обличчі.

А нещодавно разом зі своєю сестрою принцесою Олександрою Ганноверською, Шарлотта Казірагі відвідувала показ Chanel у Парижі.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

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