У вечірній сукні та смарагдових прикрасах: королева Маргрете II на вечірньому прийомі

Королева Данії організувала урочистий прийом для короля Іспанії Філіпа VI та його дружини королеви Летиції.
Галавечір на їхню честь відбувся у палаці Крістіансборг у Копенгагені.
83-річна королева Маргрете II з'явилася на заході у вечірній сукні смарагдового кольору з мереживним корсетом та пишним подолом. Вона доповнила образ хутряною накидкою та розкішним гарнітуром із смарагдовим камінням – тіарою, сережками та кольє на шиї.
Вечірній образ королева Данії доповнила насиченим макіяжем губ темно-бордовою помадою та червоним манікюром. На пальці у неї виблискувала велика каблучка з каменем, а на грудях було кілька орденів.
Невістка королеви – кронпринцеса Мері та спадкоємець трону кронпринц Фредерік також були присутні на урочистому вечорі у палаці.
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