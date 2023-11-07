У вечірній сукні та смарагдових прикрасах: королева Маргрете II на вечірньому прийомі

Королева Данії організувала урочистий прийом для короля Іспанії Філіпа VI та його дружини королеви Летиції.

Галавечір на їхню честь відбувся у палаці Крістіансборг у Копенгагені.

83-річна королева Маргрете II з'явилася на заході у вечірній сукні смарагдового кольору з мереживним корсетом та пишним подолом. Вона доповнила образ хутряною накидкою та розкішним гарнітуром із смарагдовим камінням – тіарою, сережками та кольє на шиї.

Вечірній образ королева Данії доповнила насиченим макіяжем губ темно-бордовою помадою та червоним манікюром. На пальці у неї виблискувала велика каблучка з каменем, а на грудях було кілька орденів.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Невістка королеви – кронпринцеса Мері та спадкоємець трону кронпринц Фредерік також були присутні на урочистому вечорі у палаці.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

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