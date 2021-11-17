У вечірній сукні та тіарі: королева Летиція з чоловіком на урочистому прийомі

У вечірній сукні та тіарі: королева Летиція з чоловіком на урочистому прийомі

Король та королева Іспанії вчора ввечері приймали у палаці президента Італії Серджо Маттарелла та його доньку, яка виконує обов'язки першої леді – Лауру.

Королева Летиція з'явилася на галавечері в елегантній чорній сукні прямого силуету на широких бретельках від італійського дизайнера Giorgio Armani.

Королева Летиція / Getty Images

Її голову прикрашала тіара з діамантами та перлами, на шиї було намисто з дорогоцінного каміння, а на зап'ясті - браслет. І король, і королева були в захисних масках, тож макіяж Летиції був практично непомітний. Король Філіпп VI був у фраку.

Іспанське королівське подружжя / Getty Images

Перша леді Лаура Маттарелла була в чорній сукні з оксамитовим верхом та пишним мереживним подолом у підлогу. У неї на шиї було тонке намисто, а у вухах – сережки. Волосся вона зібрала в зачіску. Президент Італії також був одягнений у фрак.

Іспанське королівське подружжя з президентом Італії та його дочкою / Getty Images

Вдень королівське подружжя вітало президента та його дочку у Королівському палаці в Мадриді.

Серджо і Лаура Маттарелло та іспанське королівське подружжя — королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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