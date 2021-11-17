У вечірній сукні та тіарі: королева Летиція з чоловіком на урочистому прийомі

Король та королева Іспанії вчора ввечері приймали у палаці президента Італії Серджо Маттарелла та його доньку, яка виконує обов'язки першої леді – Лауру.
Королева Летиція з'явилася на галавечері в елегантній чорній сукні прямого силуету на широких бретельках від італійського дизайнера Giorgio Armani.
Її голову прикрашала тіара з діамантами та перлами, на шиї було намисто з дорогоцінного каміння, а на зап'ясті - браслет. І король, і королева були в захисних масках, тож макіяж Летиції був практично непомітний. Король Філіпп VI був у фраку.
Перша леді Лаура Маттарелла була в чорній сукні з оксамитовим верхом та пишним мереживним подолом у підлогу. У неї на шиї було тонке намисто, а у вухах – сережки. Волосся вона зібрала в зачіску. Президент Італії також був одягнений у фрак.
Вдень королівське подружжя вітало президента та його дочку у Королівському палаці в Мадриді.
Читайте також:
- У бузковому костюмі та фіолетових човниках: королева Летиція на заході у Мадриді
- Засвітила білизну: із королевою Летицією стався маленький конфуз
- Королева Іспанії Летиція "до" та "після" пластики