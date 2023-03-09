У вечірній сукні та тіарі: королева Максима на державному банкеті

Королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали ще два заходи під час свого офіційного візиту до Словаччини.

Королівське подружжя було присутнє на концерті, організованому президенткою Зузаною Капутовою та її партнером Юрою Різманом у Словацькому національному театрі в Братиславі.

Там Її Величність королева з'явилася в нюдовій сукні з розсипом паєток від Claes Iversen з широким поясом, що підкреслює її тонку талію, в руках у Максими був золотистий клатч Bottega Veneta, а взута вона була в улюблені лаковані туфлі з бантиками від Salvatore Ferragamo.

Королева одягла діамантове кольє на шию, сережки з діамантами і заколола волосся шпилькою з камінням. Локони вона уклала гарними хвилями і зробила насичений вечірній макіяж.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Цього дня король одягнувся у чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелик.

Також монархи відвідали державний банкет, організований президенкою Словаччини в Редуті, в Братиславі. На банкеті королівська особа з'явилася в гарній сукні кольору морської хвилі з квітковою аплікацією, відкритими плечима та невеликим шлейфом. Гарний образ Максима доповнила золотим клатчем та діамантово-смарагдовим гарнітуром, що складався з кольє та сережок. Також королева була в тіарі зі смарагдами, а волосся її було зібрано у вечірню зачіску. Король знову був у чорному смокінгу.

Королева Максима та король Віллем-Олександр із президенткою Зузаною Капутовою / Фото: Getty Images

Президентка Зузана Капутова також мала гарний вигляд, вона була в насиченій синій сукні в підлогу, з вирізом "човник", з одним бантом на плечі та розсипом каміння з іншого боку. А в руках тримала чорний клатч і зробила лаконічний макіяж та зачіску.

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