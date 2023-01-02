У вечірній сукні та тіарі: кронпринцеса Мері з чоловіком Фредеріком на урочистому прийомі

Старші члени данської королівської родини відвідали святкову вечерю, яка відбулася у палаці Амалієнборг у Копенгагені. Панувала на ньому королева Маргрета II.

50-річна кронпринцеса Мері була одягнена в сшиту на замовлення сукню від Lasse Spangenberg з рукавом три чверті і розшиту блискучим камінням. Образ її доповнювала дорогоцінна тіара, клатч Furmani Stone Flap у сріблястому кольорі та рубіновий браслет та сережки, а на пальці виблискувала каблучка.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Мері зробила вечірню зачіску, насичений макіяж очей і підкреслила губи блиском. Мала вона королівський вигляд поряд зі своїм чоловіком – спадкоємцем трону – принцем Фредеріком, який був одягнений у військову форму.

Нещодавно, нагадаємо, данський королівський палац поділився портретними знімками королеви, зроблених під час святкування її 50-річного ювілею правління. Кадри було зроблено у замку Крістіансбург, де відбулася галавечеря на честь золотого ювілею правління Маргрете II.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

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