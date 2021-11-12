У вечірній сукні та тіарі: рідкісний вихід королеви Маргрете II

Королева Данії Маргрете II разом із старшим сином кронпринцем Фредеріком перебуває з державним візитом у Німеччині.
Днями 81-річна королева відвідувала Зал П'єра Булеза, де з'явилася у червоному приталеному жакеті та сукні кольору темний баклажан прямого силуету. Маргрете II була в темному капелюсі з червоними полями, з брошкою на грудях та сережках. В руці вона несла чорну шкіряну сумку, а взута була у шкіряні туфлі на невисоких підборах.
Також Її Величність відвідала разом із президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром прийом у Німецькому історичному музеї в Берліні. Там Маргрете з'явилася в розкішній вечірній блакитній сукні, посипаній камінням і з круглим вирізом. Королева одягла тіару, кольє на шию та сережки-висячки, взяла сріблясту сумку та взула сріблясті туфлі на підборах. Не кожен день королева одягає таке вбрання.
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