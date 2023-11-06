У вечірній сукні та тіарі: розкішна принцеса Грейс із чоловіком князем Реньє одного разу на прийомі в Італії

У ці дні далекого 1959 року принцеса Монако Грейс Келлі та її чоловік князь Реньє III відвідали з триденним державним візитом Італію.

На цьому фото монакська пара заскочена в очікуванні прибуття президента Італії Джованні Гронкі та доньї Карли Гронки, їхніх гостей, на вечері, влаштованому на їхню честь у римському готелі. Прийом відбувся 6 листопада 1959, через три роки після весілля пари.

Принцеса Грейс одягнена у вечірню сукню на бретельках, з тонким поясом, що підкреслює талію і з квіткою на ньому. Поверх вбрання у Грейс була чорна мережива накидка, на руках білі високі рукавички та чорний мініатюрний клатч. Взута принцеса була в оксамитові туфлі на підборах. Також вона мала дорогоцінний браслет на зап'ясті, тонке кольє на шиї, тіару та лаконічні сережки. Волосся було зібрано в зачіску і на обличчі був макіяж.

Князь Реньє III був у чорному фраку, білій сорочці та з краваткою-метеликом.

Принц Реньє та принцеса Монако Грейс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше княжа родина відвідала святковий захід, присвячений 100-річчю князя Реньє.

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