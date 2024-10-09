У вечірній сукні та тіарі свекрухи: королева Мері сяяла на банкеті

Король і королева Данії вчора вітали в замку Амалієнборг президентку Ісландії Халлу Томасдоттір та її чоловіка Бьорна Скуласона.

Увечері відбувся державний банкет у палаці Крістіансборг, де королева Мері та король Фредерік X приймали президентку Ісландії та її чоловіка під час їхнього державного візиту до Данії.

Королева Мері та король Фредерік X з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір та її чоловіком Бьорном Скуласоном / Фото: Getty Images

"Пані Президентко, пане Бьорне Скуласон.

Мені дуже приємно вітати Вас у Данії разом із королевою Мері. 2024 став роком оновлення для вас і для нас. Сьогоднішній вечір не є винятком. Ви вирушаєте у свій перший державний візит як президентське подружжя, а ми проводимо наш перший державний візит як королівське подружжя.

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Збіг, який свідчить про тісні зв'язки, які пов'язують наші країни та населення разом упродовж поколінь", — заявив у своїй промові король Фредерік X під час бенкету, повідомляє палац.

Королева Мері з'явилася на банкеті в темно-синій сукні, топ якої був розшитий камінням, а спідниця виконана з шовку з рюшами. На шиї у королеви виблискувало діамантове кольє, у вухах були сережки-висячки з діамантами, а на голові тіара "Перлина Пуаре" з ювелірної шкатулки королеви Маргрете II. Вона була виготовлена ​​в Німеччині близько 1825 року і належала королівським предкам Маргрете з Пруссії, Швеції та Нідерландів.

Королева Мері та король Фредерік X, президентка Ісландії Халла Томасдоттір та її чоловік Бьорн Скуласон / Фото: Getty Images

Мері зробила виразний макіяж та вечірню зачіску. У неї був світлий манікюр, а на пальці виблискувало кілька каблучок, зокрема і її заручальна з рубінами. Король Фредерік X був у парадній формі синього кольору із золотими еполетами, білими рукавичками та з тростиною.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

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