У вечірній сукні та тіарі Єлизавети II: королева Камілла була присутня з Чарльзом на прийомі для дипломатичного корпусу

Король Чарльз та королева Камілла провели щорічний прийом для дипломатичного корпусу, вітавши у Букінгемському палаці сотні високопоставлених осіб.

Королева Камілла вже одужала після інфекції дихальних шляхів. Вона приїхала на прийом у синій оксамитовій вечірній сукні від Fiona Clare у парі з аквамариново-діамантовою тіарою, яка належала покійній королеві Єлизаветі II. Тіару королева доповнила відповідним аквамариново-діамантовим намистом та сережками з її власної колекції.

Королева Камілла та король Чарльз на прийомі дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

На Каміллі був орден з портретом короля Чарльза (який зазвичай вручається жінкам-членам сім'ї). Також королева зробила гарне укладання та вечірній макіяж, на її зап'ясті виблискувало кілька золотих браслетів, зокрема і улюблений Van Cleef & Arpels, а також у руці вона тримала синій клатч.

Королева Камілла на прийомі дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Прийом також відвідав принц Вільям Уельський, він прибув без своєї дружини принцеси Кейт, яка готується до іншого масштабного заходу, який відбудеться за кілька тижнів.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Минулого року, нагадаємо, Кетрін відвідувала дипломатичний прийом у Букінгемському палаці.

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