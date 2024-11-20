У вечірній сукні та тіарі Єлизавети II: королева Камілла була присутня з Чарльзом на прийомі для дипломатичного корпусу

Король Чарльз та королева Камілла провели щорічний прийом для дипломатичного корпусу, вітавши у Букінгемському палаці сотні високопоставлених осіб.
Королева Камілла вже одужала після інфекції дихальних шляхів. Вона приїхала на прийом у синій оксамитовій вечірній сукні від Fiona Clare у парі з аквамариново-діамантовою тіарою, яка належала покійній королеві Єлизаветі II. Тіару королева доповнила відповідним аквамариново-діамантовим намистом та сережками з її власної колекції.
На Каміллі був орден з портретом короля Чарльза (який зазвичай вручається жінкам-членам сім'ї). Також королева зробила гарне укладання та вечірній макіяж, на її зап'ясті виблискувало кілька золотих браслетів, зокрема і улюблений Van Cleef & Arpels, а також у руці вона тримала синій клатч.
Прийом також відвідав принц Вільям Уельський, він прибув без своєї дружини принцеси Кейт, яка готується до іншого масштабного заходу, який відбудеться за кілька тижнів.
Минулого року, нагадаємо, Кетрін відвідувала дипломатичний прийом у Букінгемському палаці.
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