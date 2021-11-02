У вечірній сукні та тіарі: згадуємо, як принцеса Діана в тур із Чарльзом їздила

У вечірній сукні та тіарі: згадуємо, як принцеса Діана в тур із Чарльзом їздила

Продовжуємо розглядати архівні фотографії членів британської королівської родини.

Сьогодні нам потрапили дві фотографії принцеси Уельської Діани. Цей знімок було зроблено 2 листопада 1987 року під час вечірнього прийому, влаштованого президентом Західної Німеччини Річардом фон Вайцзаккером на честь британських королівських гостей у Godesberg Redoute у Бонні, Німеччина. Принц Чарльз та його дружина Діана здійснювали тоді офіційний державний візит до Німеччини.

Принцеса Діана / Associated Press

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Одягнена Діана в чорну сукню з відвертим декольте, на голові у неї тіара, волосся укладене в красиву зачіску, на шиї красується дорогоцінне кольє, а у вухах – сережки. У макіяжі принцеса зробила акцент на очах, підкресливши їх блакитним олівцем.

Інше фото датоване цим самим днем і цим же роком, воно також зроблено під час поїздки до Німеччини. Діана в рожевому пальті та рожевому капелюсі вітає людей на місцевому ринку в Бонні. Принцеса була з красивим укладанням, у чорних рукавичках та в руках тримала подарований букет квітів.

Принцеса Діана / Associated Press

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