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У вечірній сукні та туфлях-човниках: 79-річна королева Сільвія сходила на церемонію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У вечірній сукні та туфлях-човниках: 79-річна королева Сільвія сходила на церемонію

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Мати кронпринцеси Вікторії – майбутньої королеви Швеції – не пропустила церемонію вручення водної премії.

Королева Сільвія відвідала церемонію вручення Стокгольмської водної премії 2023 року у Стокгольмській ратуші, яка відбулася кілька днів тому.

Образ кронпринцеси Вікторії на цьому заході ми вже розглядали. Її 79-річна мати, королева Сільвія, також мала цього вечора приголомшливий вигляд.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Дружина короля і мати кронпринцеси одягла блакитну максісукню з вишивкою, до неї підібрала туфлі-човники до тону на підборах, квіткові сережки та взяла з собою світлий замшевий клатч. Сільвія зробила ефектне укладання та макіяж, світлий манікюр, а також одягла кілька золотих браслетів. У неї на губах була яскрава помада фіолетового відтінку. Зазнімкували королівську особу, коли вона виходила з автомобіля, коли приїхала на захід.

Королева Сільвія / © Getty Images
Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Сільвія зустрічалася з першою леді України — Оленою Зеленською. Це сталося під час візиту президентського подружжя до Швеції.

Олена Зеленська та королева Сільвія / © Getty Images
Олена Зеленська та королева Сільвія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
380
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