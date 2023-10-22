У вечірній сукні та в гостроносих слінгбеках: інфанта Софія на церемонії "Принцеси Астурійської"

До молодшої сестри іспанської принцеси Леонор зараз теж прикуто багато уваги.

16-річна дочка королеви Летиції та короля Філіпа навчається в коледжі UWCAtlantic в Уельсі і зараз має осінні канікули.

Інфанта Софія / Фото: Getty Images

Тож учора дівчина разом зі своєю родиною була присутня на церемонії премії "Принцеса Астурійська". На вечорі Софія з'явилася у чорно-білій сукні міді від Cardie Moda з короткими рукавами та гостроносих шкіряних слінгбеках від Massimo Dutti. У інфанти було розпущене волосся, а на обличчі був легкий вечірній макіяж.

Інфанта Софія / Фото: Getty Images

Її старша сестра – принцеса Леонор – сяяла на заході у синьому твідовому жакеті та спідниці плісе, а туфлі обрала на невисоких підборах. Але Софія через високий зріст часто уникає такого взуття на підборах.

Принцеса Леонор із мамою королевою Летицією / Фото: Getty Images

Пізніше наступного дня вся сім'я відвідала церкви Арроес, Піона і Канданалу в іспанському муніципалітеті Вільявіосі і радо поспілкувалися з королівськими шанувальниками.

Читайте також: