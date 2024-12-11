У вечірній сукні та весільній тіарі своєї матері: принцеса Катаріна-Амалія на банкеті

Її Високість принцеса Оранська була разом із батьками – королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою. Банкет було організовано на честь приїзду до Нідерландів президента Португалії.

Король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Катаріна-Амалія, яка нещодавно відсвяткувала 21-річчя, приїхала на захід у блискучій вечірній сукні, розшиті стразами від Tadashi Shoji з кейпнакидкою, доповнивши вбрання весільною тіарою її матері королеви Максими, яку вперше одягла на банкет на честь 18-річчя норвезької принцеси Інгрід Олександри. На шиї дівчина мала діамантове кольє.

Принцеса зробила вечірній макіяж і зібрала довге волосся у зачіску.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Сяяла на заході і її мати королева Максима, вона одягла червону сукню з пишним подолом і тіару з рубінами.

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