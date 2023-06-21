Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У вечірній сукні та з діамантами на шиї: княгиня Шарлін вийшла на червону доріжку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У вечірній сукні та з діамантами на шиї: княгиня Шарлін вийшла на червону доріжку

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін з'явилася у світському суспільстві і виблискувала на червоній доріжці.

Принцеса Монако мала гарний вигляд, коли вчора ввечері була присутня на церемонії вручення нагород Golden Nymphs під час 62-го телефестивалю в Монте-Карло.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

45-річна Шарлін з'явилася на публіці у довгій темно-синій сукні з глибоким вирізом від Akris, доповнивши вбрання блискучим діамантовим кольє, сережками-висячками та браслетом.

Нещодавно княгиня Шарлін змінила зачіску і їй дуже пасує цей темний відтінок. Волосся вона уклала і зробила легкий макіяж, лише трохи підкресливши очі і нанісши на губи напівпрозорий блиск.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на початку цього місяця Шарлін із чоловіком та двома дітьми з'явилася на святковому заході. Він був присвячений дню народження батька князя Альбера ІІ – покійного князя Реньє ІІІ.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми та родичами / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми та родичами / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
18к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація