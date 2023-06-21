У вечірній сукні та з діамантами на шиї: княгиня Шарлін вийшла на червону доріжку

Княгиня Шарлін з'явилася у світському суспільстві і виблискувала на червоній доріжці.

Принцеса Монако мала гарний вигляд, коли вчора ввечері була присутня на церемонії вручення нагород Golden Nymphs під час 62-го телефестивалю в Монте-Карло.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

45-річна Шарлін з'явилася на публіці у довгій темно-синій сукні з глибоким вирізом від Akris, доповнивши вбрання блискучим діамантовим кольє, сережками-висячками та браслетом.

Нещодавно княгиня Шарлін змінила зачіску і їй дуже пасує цей темний відтінок. Волосся вона уклала і зробила легкий макіяж, лише трохи підкресливши очі і нанісши на губи напівпрозорий блиск.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на початку цього місяця Шарлін із чоловіком та двома дітьми з'явилася на святковому заході. Він був присвячений дню народження батька князя Альбера ІІ – покійного князя Реньє ІІІ.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми та родичами / Фото: Getty Images

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