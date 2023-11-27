У вечірній сукні та з діамантами на шиї: королева Єлизавета II на прийомі в музеї

Цього дня Її Величність королева Єлизавета II у супроводі принца Філіпа були присутні на прийомі, влаштованому піклувальниками Британського музею в Лондоні. Захід відбувся саме в цей день 27 листопада 1957 року, рівно 66 років тому.

Того вечора Єлизавета носила вечірню сукню з білого тюля з пишною спідницею, глибоким вирізом спереду і ззаду і підтримувану крихітними ремінцями, прикрашеними дорогоцінним камінням. Вона також носила накидку з хутра білої лисиці, діамантову тіару, намисто та сережки з діамантами та рубінами, а також, як і принц Філіп, стрічку та зірку Ордену Підв'язки.

Королева Єлизавета II, 1957 рік / Фото: Associated Press

Того року королева лише п'ять років, як перебувала на престолі, але вже бездоганно виконувала свої королівські обов'язки. Так само бездоганно вона робила це до кінця своїх днів.

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