Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У вечірній сукні та з діамантами на шиї: королева Єлизавета II на прийомі в музеї

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
72
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У вечірній сукні та з діамантами на шиї: королева Єлизавета II на прийомі в музеї

Королева Єлизавета II, 1957 рік / Фото: Associated Press

Сьогодні згадуємо один із виходів королеви Єлизавети у листопаді 1957 року.

Цього дня Її Величність королева Єлизавета II у супроводі принца Філіпа були присутні на прийомі, влаштованому піклувальниками Британського музею в Лондоні. Захід відбувся саме в цей день 27 листопада 1957 року, рівно 66 років тому.

Того вечора Єлизавета носила вечірню сукню з білого тюля з пишною спідницею, глибоким вирізом спереду і ззаду і підтримувану крихітними ремінцями, прикрашеними дорогоцінним камінням. Вона також носила накидку з хутра білої лисиці, діамантову тіару, намисто та сережки з діамантами та рубінами, а також, як і принц Філіп, стрічку та зірку Ордену Підв'язки.

Королева Єлизавета II, 1957 рік / © Associated Press
Королева Єлизавета II, 1957 рік / Фото: Associated Press

Того року  королева лише п'ять років, як перебувала на престолі, але вже бездоганно виконувала свої королівські обов'язки. Так само бездоганно вона робила це до кінця своїх днів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
72
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація