У вечірній сукні та з клатчем Dior: королева Максима на виставці в Парижі

Її Величність королева Максима одяглася у вечірню сукню з колекції Iris Van Herpen весна-літо 2021 та приїхала на відкриття виставки нідерландської модельєрки "Iris Van Herpen: скульптурування почуттів", що проходила у Музеї декоративного мистецтва в Парижі. На заході також була перша леді Франції Бріжит Макрон.

Іріс ван Герпен, королева Нідерландів Максима та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Свій образ Максима доповнила клатчем Lady Dior Croisiere, декількома дорогоцінними браслетами на зап'ястях, каблучками з діамантами та великими сережками, посипаними діамантами. Її Величність зробила гарну вечірню зачіску, димчастий макіяж очей та яскравим блиском підкреслила губи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам розкішний образ королеви у червоній сукні Dolce & Gabbana. Максима вміє справити враження.

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