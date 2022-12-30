У вечірній сукні та з перлинною ниткою на шиї: якою була королева Єлизавета II у молоді роки

Сьогодні ми згадуємо, як цього дня, 30 грудня 1953 року, за день до Нового року, Її Величність відвідала вечірку, організовану на її честь в Окленді. Того року Єлизавета перебувала на троні зовсім нічого, лише один рік. На знімку видно, як підданий схиляє голову перед монархинею, коли вона прямує на захід.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Одягнена 27-річна Єлизавета II у вечірню сукню, обідок на голові та високі білі рукавички. На одній руці у королеви висить маленька сумочка на короткій ручці, а на сукні пришпилена брошка з камінням.

Також із прикрас у вухах у неї маленькі перлинні сережки, а на шиї перлинне кольє із трьох ниток. Все життя королева Єлизавета II любила перли і із задоволенням їх завжди носила. Кажуть, навіть похована вона була у своїх улюблених сережках.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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