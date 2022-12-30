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У вечірній сукні та з перлинною ниткою на шиї: якою була королева Єлизавета II у молоді роки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У вечірній сукні та з перлинною ниткою на шиї: якою була королева Єлизавета II у молоді роки

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

В архівах дуже багато фотографій королеви Єлизавети II та членів її величезної родини.

Сьогодні ми згадуємо, як цього дня, 30 грудня 1953 року, за день до Нового року, Її Величність відвідала вечірку, організовану на її честь в Окленді. Того року Єлизавета перебувала на троні зовсім нічого, лише один рік. На знімку видно, як підданий схиляє голову перед монархинею, коли вона прямує на захід.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Одягнена 27-річна Єлизавета II у вечірню сукню, обідок на голові та високі білі рукавички. На одній руці у королеви висить маленька сумочка на короткій ручці, а на сукні пришпилена брошка з камінням.

Також із прикрас у вухах у неї маленькі перлинні сережки, а на шиї перлинне кольє із трьох ниток. Все життя королева Єлизавета II любила перли і із задоволенням їх завжди носила. Кажуть, навіть похована вона була у своїх улюблених сережках.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
794
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