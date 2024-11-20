У вечірній сукні та з укладанням у стилі старого Голлівуду: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала галаприйом

Княгиня Шарлін та її чоловік князь Альбер II були присутні на галаприйомі після святкування Національного дня Монако.
46-річна княгиня вийшла у світ у темно-синій сукні, в руці тримала мініатюрний чорний клатч і додала блиску своєму образу за допомогою пари мерехтливих діамантових сережок.
Своє світле волосся Шарлін уклала красивими локонами в дусі старого Голлівуду і зробила виразний макіяж очей і губ. Її чоловік князь Альбер II був у військовій формі — приталенному чорному піджаку і темно-синіх штанях у поєднанні з білою сорочкою і краваткою-метеликом.
Раніше, нагадаємо, княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми відвідала месу в соборі, а після вся родина з'явилася на балконі їхнього палацу в Монте-Карло.
9-річні діти княжого подружжя – принц Жак та принцеса Габріелла відверто сумували на цьому урочистому заході.
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