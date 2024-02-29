У вечірній сукні з флористичною вишивкою: Джилл Байден в елегантному образі з'явилася на заході

Перша леді США мала чарівний вигляд на івенті у Білому домі.

Джилл Байден із чоловіком Джо Байденом взяла участь у прийомі для членів Національної асоціації губернаторів і їхніх дружин у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для такої події перша леді обрала елегантний образ, у якому мала чарівний вигляд. На ній була вечірня бежева обтисла сукня, прикрашена флористичною вишивкою з бісеру і каміння.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Перші леді гарно уклали волосся і зробили макіяж із акцентом на очах. Аутфіт Джилл доповнила масивними діамантовими сережками, делікатним намистом і золотими браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент США був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден з'явилася на заході у Білому домі у волошковому вбранні з вишуканими ґудзиками.

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