У вечірній сукні з флористичною вишивкою: Джилл Байден в елегантному образі з'явилася на заході

Перша леді США мала чарівний вигляд на івенті у Білому домі.
Джилл Байден із чоловіком Джо Байденом взяла участь у прийомі для членів Національної асоціації губернаторів і їхніх дружин у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.
Для такої події перша леді обрала елегантний образ, у якому мала чарівний вигляд. На ній була вечірня бежева обтисла сукня, прикрашена флористичною вишивкою з бісеру і каміння.
Перші леді гарно уклали волосся і зробили макіяж із акцентом на очах. Аутфіт Джилл доповнила масивними діамантовими сережками, делікатним намистом і золотими браслетами.
Президент США був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.
Нагадаємо, Джилл Байден з'явилася на заході у Білому домі у волошковому вбранні з вишуканими ґудзиками.
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