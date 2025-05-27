У вечірній сукні з кейпом: королева Матильда з чоловіком-королем відвідала театр

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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Король Філіп і королева Матильда відвідали конкурс імені королеви Єлизавети в Бозарі у Брюсселі. Її Величність була одягнена в білу сукню з кейпнакидкою і доповнила аутфіт білими туфлями та маленьким клатчем, сережками-висячками з камінням і букетом квітів, який тримала в руках.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда зробила гарне укладання та вечірній макіяж, щоб вирушити до театру.

Король Філіп був у синьому костюмі, білій сорочці та з краваткою в принт.

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Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми бачили королеву Матильду в ніжно-рожевому костюмі та туфлях-човниках, коли вона відвідувала провінцію Люксембург.