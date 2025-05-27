ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
1 хв

У вечірній сукні з кейпом: королева Матильда з чоловіком-королем відвідала театр

Королівське подружжя Бельгії вийшло у світ у Брюсселі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Король Філіп і королева Матильда відвідали конкурс імені королеви Єлизавети в Бозарі у Брюсселі. Її Величність була одягнена в білу сукню з кейпнакидкою і доповнила аутфіт білими туфлями та маленьким клатчем, сережками-висячками з камінням і букетом квітів, який тримала в руках.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда зробила гарне укладання та вечірній макіяж, щоб вирушити до театру.

Король Філіп був у синьому костюмі, білій сорочці та з краваткою в принт.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми бачили королеву Матильду в ніжно-рожевому костюмі та туфлях-човниках, коли вона відвідувала провінцію Люксембург.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie