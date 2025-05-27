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У вечірній сукні з кейпом: королева Матильда з чоловіком-королем відвідала театр
Королівське подружжя Бельгії вийшло у світ у Брюсселі.
Король Філіп і королева Матильда відвідали конкурс імені королеви Єлизавети в Бозарі у Брюсселі. Її Величність була одягнена в білу сукню з кейпнакидкою і доповнила аутфіт білими туфлями та маленьким клатчем, сережками-висячками з камінням і букетом квітів, який тримала в руках.
Королева Матильда зробила гарне укладання та вечірній макіяж, щоб вирушити до театру.
Король Філіп був у синьому костюмі, білій сорочці та з краваткою в принт.
Нагадаємо, нещодавно ми бачили королеву Матильду в ніжно-рожевому костюмі та туфлях-човниках, коли вона відвідувала провінцію Люксембург.