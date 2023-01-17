У вечірній сукні з мереживним декольте: леді Амелія Віндзор сходила на балет

Леді Амелія Віндзор, яка посідає 42-ге місце в лінії наслідування британського престолу, нещодавно була названа найкрасивішою особою серед усіх жінок у королівстві.

Днями 27-річна британка відвідала виставу "Лебедине озеро" Англійського національного балету в готелі St Martins Lane у Лондоні. Вистава була представлена пресі та знаменитостям.

Амелія одягла чорну максісукню на бретельках і з мереживним оздобленням на декольте та чорні лофери. Свій вечірній лук дівчина доповнила золотими браслетами на обох зап'ястях і годинником, сережками, каблучками та золотим кулоном на грудях. Довге біляве волосся розпустила, а макіяж традиційно зробила практично непомітним, лише підкреслила свої природні риси обличчя.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на нещодавній церемонії в Королівському Альберт-Холі British Fashion Awards 2022 дівчина з'явилася в чорній сукні на тонких бретельках і блиснула пікантним декольте.

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