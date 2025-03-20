У вечірній сукні з незвичайним декором: королева Максима з чоловіком Віллемом-Олександром сходила на концерт

Президент Кенії та його дружина організували концерт на честь візиту короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими.

Її Величність королева приїхала на захід у вечірній сукні з невеликим V-подібним вирізом на декольте від Maison Valentino гарного шоколадного кольору, доповнивши вбрання мініатюрною золотою сумкою Marina Raphael та шарфом, який тримала в руках.

Це сукня з колекції весна-літо 2016. Під час створення цієї лінії креативний директор надихався Африкою, тому вбрання дуже вдало підібране. На комірі королеви видно дерев'яну маску на золотому кольє, що є в африканському стилі.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Її Величність доповнила вечірній образ гарним укладанням хвилями, вечірнім макіяжем та золотими великими сережками у вухах.

А її чоловік король Віллем-Олександр одягнув чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелик і був взутий у лаковані туфлі.

Нагадаємо, також під час цієї поїздки королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали заповідник, де сфотографувалися на тлі жирафа та зебри.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Читайте також: