У вечірній сукні з прозорою накидкою: королева Летиція з’явилася на церемонії в Ов’єдо

Королева Летиція / © Getty Images

Захід відбувся у театрі Кампоамор, куди з’їхалися король Іспанії Філіп VI, його дружина королева Летиція та двоє їхніх дочок — принцеса Леонор та інфанта Софія, а також багато гостей.

Королева Летиція приїхала на церемонію у чорній сукні без бретельок від іспанського бренду Sybilla, доповнивши її шовковою накидкою. А до образу підібрала клатч та чорні лаковані туфлі від Magrit з відкритою п’ятою та на невисоких підборах.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Associated Press

З прикрас вона обрала сережки швейцарського бренду De Grisogono з білого золота та прикрашені великим діамантом у верхній частині та чорними діамантами огранювання «паве» у нижній частині. Також на пальці Летиції був її улюблений незмінний аксесуар — каблучка Coreterno. Волосся королева зібрала у високий хвіст і зробила виразний вечірній макіяж.

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI обрав для появи на церемонії чорний класичний костюм, а його мама — 86-річна королева Софія одягла молочно-білий костюм із вишивкою.

Королева Софія, принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Вчора ввечері королівська сім’я всім складом відвідала церемонію привітання переможців премії «Принцеса Астурійська» в Reconquista 24 в Ов’єдо.