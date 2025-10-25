- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
У вечірній сукні з прозорою накидкою: королева Летиція з’явилася на церемонії в Ов’єдо
Іспанська королівська родина вчора була присутня на церемонії вручення премії «Принцеси Астурійської» в Ов’єдо.
Захід відбувся у театрі Кампоамор, куди з’їхалися король Іспанії Філіп VI, його дружина королева Летиція та двоє їхніх дочок — принцеса Леонор та інфанта Софія, а також багато гостей.
Королева Летиція приїхала на церемонію у чорній сукні без бретельок від іспанського бренду Sybilla, доповнивши її шовковою накидкою. А до образу підібрала клатч та чорні лаковані туфлі від Magrit з відкритою п’ятою та на невисоких підборах.
З прикрас вона обрала сережки швейцарського бренду De Grisogono з білого золота та прикрашені великим діамантом у верхній частині та чорними діамантами огранювання «паве» у нижній частині. Також на пальці Летиції був її улюблений незмінний аксесуар — каблучка Coreterno. Волосся королева зібрала у високий хвіст і зробила виразний вечірній макіяж.
Король Філіп VI обрав для появи на церемонії чорний класичний костюм, а його мама — 86-річна королева Софія одягла молочно-білий костюм із вишивкою.
Вчора ввечері королівська сім’я всім складом відвідала церемонію привітання переможців премії «Принцеса Астурійська» в Reconquista 24 в Ов’єдо.