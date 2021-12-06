У вечірній сукні з розрізами на рукавах: віце-президентка США Камала Гарріс на церемонії у Вашингтоні

У вечірній сукні з розрізами на рукавах: віце-президентка США Камала Гарріс на церемонії у Вашингтоні

Політикиня змінила строгий костюм на елегантну сукню від знаменитого дизайнера.

Віце-президентка США Камала Гарріс разом із чоловіком Дугласом Емгоффом відвідали оперний театр у Вашингтоні, де відбулася 44-та церемонія вручення Премії центру Кеннеді.

Камала Харріс / Getty Images

Для заходу політикиня змінила свій строгий костюм на довгу чорну вечірню сукню від бренду Michael Kors. Сукня була однотонною, але її прикрашали розсип каменів у зоні декольте, а також розрізи на довгих рукавах.

Камала Харріс / Getty Images

Другий джентльмен Дуглас Емхофф одягнув чорний костюм, краватку та білу сорочку із запонками.

Камала Харріс / Getty Images

Традиційно на заході було й президентське подружжя. Джилл Байден одягла смарагдову сукню від бренду Reem Acra, яка була повністю розшита кам'яними, а президент Джо Байден – чорний смокінг.

Джілл та Джо Байден / Associated Press

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