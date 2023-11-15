У вечірній сукні з величезним бантом: королева Матильда на галаконцерті

Король та його дружина королева Матильда відвідали галаконцерт Королівського оркестру гідів, присвяченому 10-річчю правління короля у Бозарі у Брюсселі.

Її Величність королева з'явилася на концерті у вечірній сукні Armani Prive з величезним бантом, розшитим паєтками, була в діамантових сережках з торочкою, в руці тримала маленький чорний клатч, а взута в лаковані туфлі на підборах.

У Матильди був макіяж у натуральних відтінках, волосся укладене в зачіску, а на зап'ясті виблискував золотий годинник. Король Філіп був у військовій формі.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Також цього дня королева Матильда та її чоловік приймали на прийомі тих, хто удостоївся благородної милості чи почесної відзнаки. Цього разу на ній була темно-зелена сукня теж з бантом на грудях від Natan Couture, вона одягла кілька золотих браслетів і годинник на зап'ястя, каблучку з сапфіром і сережки-висячки зі смарагдами.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як королева Матильда повторила образ Нідерландської королеви Максими.

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