У вечірній сукні з вирізами на рукавах: принцеса Євгенія сходила на вечерю

Євгенія приїхала на захід у чорній сукні з відкритими плечима та вирізами на рукавах від Peter Pilotto, прикрашеній квітковим вишитим візерунком на грудях і струмливою спідницею, а також бірюзовим кантом і поясом-зав'язкою.

Красивий вечірній лук принцеса доповнила золотим намистом з підвіскою та блискучими сережками у формі місяця. Її темні локони були зібрані в недбалу зачіску, а на обличчі був лаконічний макіяж.

"Вчора ввечері, напередодні Дня пам'яті, мені випала честь приєднатися до вечері The Poppy Ball, на якій було зібрано понад 36 000 фунтів стерлінгів для Королівського британського легіону. Від моменту свого створення 2010 року він зібрав понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Фантастична робота, і я так пишаюся бути покровителькою @royalbritishlegion", — написала в підписі під фотографіями в Instagram принцеса.

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Нагадаємо, вчора члени королівської родини відвідали Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі у Лондоні.

Принцеса Уельська Кейт та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

А сьогодні зібралися на службі пам'яті загиблих воїнів біля Кенотафа. Обидва заходи відвідала і принцеса Уельська Кетрін.

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