У вечірній сукні зі срібними плечима: Бріжит Макрон у вишуканому образі з’явилася на бенкеті

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого офіційного візиту до Великої Британії відвідали державний бенкет, який відбувся у Ґілдголлі в Лондоні.

Для такої події вона обрала вишуканий образ. На Бріжит була вечірня чорна сукня максі приталеного силуету, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало високий розріз ззаду. Стриманий фасон вбрання оживили ефектні сріблясті плечі з камінням, які додали образу урочистого блиску.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Пані Макрон доповнила лук гостроносими туфлями на шпильках кольору металік і срібним клатчем із перфорацією.

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Бріжит зробила елегантну зачіску з прикореневим об’ємом, улюблений макіяж смокі-айс, вуха прикрасила спіральними сережками з діамантами, а на руці був діамантовий браслет.

Цей вихід першої леді є втіленням французької елегантності в умовах державного протоколу.

Еммануель Макрон був одягнений у чорний смокінг, чорні штани, білу сорочку, білий жилет і білу краватку-метелик, які скомбінував з чорними лакованими туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою постала в костюмі кольору слонової кістки, що складався з двобортного жакета і короткої спідниці, яка підкреслила її стрункі ноги.

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