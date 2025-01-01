У вечірньому аутфіті та з гарним укладанням: княгиня Шарлін та її діти приєдналися до Альбера II у новорічному привітанні

Князь Альбер II привітав підданих князівства Монако з Новим 2025 роком.
Відео з привітанням Альбера опублікували у Instagram княжої родини.
"Привітання від Його Світлості князя Альбера II та Її Світлості княгині Шарлін на 2025 рік", — йдеться у повідомленні під відео.
Князь звернувся до нації напередодні Нового року, а його дружина – княгиня Шарлін та двоє дітей – принц Жак та принцеса Габріелла – приєдналися наприкінці ролика до Альбера.
Шарлін сяяла у темному костюмі, зробила гарне укладання локонами та вечірній макіяж. Альбер одягнув темно-синій костюм, сорочку та краватку. Принцеса Габріелла була у чорній сукні, прикрашеній паєтками на топі та з пишною спідницею, а її брат принц Жак у чорному класичному костюмі, сорочці та з краваткою.
Раніше, нагадаємо, ми показували різдвяну листівку княжої родини Монако.
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