У вечірньому аутфіті та з гарним укладанням: княгиня Шарлін та її діти приєдналися до Альбера II у новорічному привітанні

Відео з привітанням Альбера опублікували у Instagram княжої родини.

"Привітання від Його Світлості князя Альбера II та Її Світлості княгині Шарлін на 2025 рік", — йдеться у повідомленні під відео.

Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхні діти – принцеса Габріелла та принц Жак / Фото: Instagram княжої родини Монако

Князь звернувся до нації напередодні Нового року, а його дружина – княгиня Шарлін та двоє дітей – принц Жак та принцеса Габріелла – приєдналися наприкінці ролика до Альбера.

Шарлін сяяла у темному костюмі, зробила гарне укладання локонами та вечірній макіяж. Альбер одягнув темно-синій костюм, сорочку та краватку. Принцеса Габріелла була у чорній сукні, прикрашеній паєтками на топі та з пишною спідницею, а її брат принц Жак у чорному класичному костюмі, сорочці та з краваткою.

Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхні діти – принцеса Габріелла та принц Жак / Фото: Instagram княжої родини Монако

Раніше, нагадаємо, ми показували різдвяну листівку княжої родини Монако.

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