У вечірньому вбранні та тіарах: королеви Максима та Сільвія на урочистому прийомі в королівському палаці

Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідують Швецію і вчора зустрілися з королем Карлом Густавом та королевою Сільвією.

Королівська родина Нідерландів та Швеції на денному прийомі / Фото: Getty Images

Королева Максима одягла сукню в підлогу на одне плече із золотистою квітковою аплікацією та накидкою на одне плече. У руках її Величності був маленький клатч у тон, а на голові тіара. За даними The Court Jeweller, королева одягла тіару Стюарта, центральною прикрасою якої є 40-каратний діамант. В такому вигляді Максима прийшла на вечірній прийом, організований королівською родиною Швеції.

Її образ доповнювали сережки-висячки з діамантами, кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястях та каблучки. Вечірня зачіска та макіяж теж чудово гармоніювали з аутфітом. Король Віллем-Олександр був у фраку.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Королева Швеції Сільвія одягла цього вечора рожеву сукню з довгими рукавами та пишною спідницею з мереживним оздобленням. Вона доповнила свій ансамбль тіарою Braganza, яку одягала на знімання свого першого офіційного портрета 1976 року, незабаром після того, як вийшла заміж за короля Карла XVI Густава, повідомляє The Court Jeweller.

Королівська родина Нідерландів у Швеції / Фото: Getty Images

Цю ж Тіару Сільвія одягала на весілля старшої дочки кронпринцеси Вікторії 2010 року та на урочистість з нагоди 60-річчя короля 2006 року.

Королівська родина Нідерландів у Швеції / Фото: Getty Images

На королеві також було кольє з діамантів та сережки-вісячки з камінням. Вона зробила вечірній макіяж та зачіску. Король Карл Густав був одягнений у фрак.

Королева Сильвія та королева Максима / Фото: Getty Images

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