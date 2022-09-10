У Великій Британії триває церемонія проголошення Чарльза III королем

Просто зараз у Великій Британії триває історична подія – церемонія проголошення Чарльза III королем. Церемонія відбувається у тронному залі лондонського Сент-Джеймського палацу перед Радою престолонаслідування, до якої входять високопоставлені парламентарі і держслужбовці.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз III підписав присягу, яку проголосив перед Таємною радою. Під документом свідки додали свої підписи.

Звертаючись до високопоставлених осіб, король Чарльз віддав шану своїй покійній матері та своїй дружині - королеві-консорту Каміллі.

Нагадаємо, 8 вересня 96-річна королева Єлизавета II померла у Балморалі.

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", - йдеться у заяві Букінгемського палацу.

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