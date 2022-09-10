У Великій Британії триває церемонія проголошення Чарльза III королем

Історична церемонія відбувається у лондонському Сент-Джеймському палаці.
Просто зараз у Великій Британії триває історична подія – церемонія проголошення Чарльза III королем. Церемонія відбувається у тронному залі лондонського Сент-Джеймського палацу перед Радою престолонаслідування, до якої входять високопоставлені парламентарі і держслужбовці.
Чарльз III підписав присягу, яку проголосив перед Таємною радою. Під документом свідки додали свої підписи.
Звертаючись до високопоставлених осіб, король Чарльз віддав шану своїй покійній матері та своїй дружині - королеві-консорту Каміллі.
Нагадаємо, 8 вересня 96-річна королева Єлизавета II померла у Балморалі.
"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", - йдеться у заяві Букінгемського палацу.
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