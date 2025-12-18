- Дата публікації
У вельветовому костюмі-трійці в рубчик: новий вихід прем’єр-міністерки Італії у Брюсселі
Джорджа Мелоні має чимало стильних костюмів у своєму гардеробі.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у круглому столі з питань міграції, який відбувся у межах самітц ЄС у Брюсселі.
Цього разу вона продемонструвала діловий образ у вельветовому костюмі-трійці в рубчик кольору слонової кістки, що складався з жакета, жилета з контрастними чорними ґудзиками і штанів. Ще на політикині була молочна блузка зі срібною смужкою.
Мелоні зробила рівне укладання, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою та прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні відвідала прем’єру документального фільму у костюмі перлинного відтінку і напівпрозорому в’язаному топі.