У вельветовому костюмі кольору бургунді: стильний образ міністерки закордонних справ Канади

Мелані Жолі обрала для своєї появи на заході в Італії вбрання популярного нинішнього сезону відтінку.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Фьюджі, що неподалік Рима.

Мелані Жолі / Фото: Associated Press

Політикиня обрала для своєї появи діловий вельветовий костюм трендового кольору бургунді, який складався з приталеного жакета з одним ґудзиком і широких штанів. На ній також був чорний топ і чорні гостроносі туфлі.

Мелані Жолі / Фото: Associated Press

Мелані зробила укладання з локонами і ніжний макіяж.

Мелані Жолі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у костюмі кольору фуксії прибула на саміт.

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