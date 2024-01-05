У вельветовому жакеті і з червоним манікюром: прем’єр-міністерка Італії зустрілася з журналістами

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вчора, 4 січня, провела підсумкову пресконференцію в Римі.

Перед журналістами вона з'явилася у діловому аутфіті. На ній був бежевий вельветовий жакет, топ молочного відтінку і бежевий низ.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні зробила гарне укладання з локонами, макіяж із золотистими тінями на повіках і червоний манікюр. У вухах у неї були довгі сережки-люстри з камінням, а на руках – браслети і каблучки.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на політичному фестивалі "Атреджу" у Римі постала у чорному оксамитовому жакеті, білій блузці і чорних штанях-палацо.

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