У велюровій сукні з прозорими рукавами: герцогиня Софі на пам'ятному концерті в Альберт-холі

Члени британської королівської родини вчора зібралися на щорічному концерті напередодні Дня пам'яті у Королівському Альберт-холі у Лондоні.

Серед присутніх була і герцогиня Единбурзька Софі, улюблена невістка покійної королеви Єлизавети II та дружина її молодшого сина принца Едварда, герцога Единбурзького.

Британська королівська родина на концерті пам'яті у Королівському Альберт-холі / Фото: Getty Images

58-річна герцогиня Софі сяяла на вечорі у чорній велюровій сукні з високим коміром та рукавами у сіточку від ME+EM. А у неї на грудях була пришпилена брошка "Перші жінки збройних сил" Royal British Legion і брошка "Червоний мак".

Волосся Софі було зібрано в низький хвіст, вона зробила дуже лаконічний макіяж і одягла сережки-висячки.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Вечір в Альберт-холі також відвідали принцеса Уельська, яка знову одягла прикраси королеви Єлизавети II та королева Камілла. Перед концертом вона відкрила статую принца Філіпа, а її чоловік король Чарльз III відкрив статую своєї покійної матері Єлизавети II.

Сьогодні члени сім'ї відвідають церемонію біля Кенотафа на Вайтголлі у Лондоні.

Король Чарльз III, королева Камілла та лорд-лейтенант Великого Лондона Кеннет Оліс / Фото: Getty Images

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