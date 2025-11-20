У верблюжій куртці і шкіряних штанях: Меланію Трамп сфотографували в аеропорту

Меланія Трамп та Уша Венс / © Associated Press

Реклама

Меланію Трамп сфотографували в аеропорту імені Альберта Дж. Елліса в Річлендсі, Північна Кароліна. Разом із нею була друга леді країни, дружина віцепрезидента Джея Ді Венса — Уша Венс. Це їхня перша спільна робоча поїздка.

Меланія Трамп та Уша Венс / © Associated Press

Меланія та Уша відвідали військовослужбовців у Кемп-Лежен, найбільшій базі морської піхоти на східному узбережжі, та авіабазі морської піхоти Нью-Рівер, яка знаходиться в тому ж районі. Вони подякували їм за службу.

Меланія Трамп / © Associated Press

Жінки також зустрілися з родинами військових. Вони долучилися до занять студентів, на яких працювали над різними проєктами. Серед тем були штучний інтелект і дослідження соціальних мереж. В одній з представлених доповідей досліджувався вплив електронних медіа на сон і самопочуття підлітків. В іншій досліджувався вплив соціальних мереж на сприйняття тіла та самооцінку молоді. Меланія взяла участь в обговоренні проєктів.

Реклама

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Вони також зустрілися з учнями початкової школи ДеЛаліо на авіабазі морської піхоти Нью-Рівер у Джексонвіллі. Перша леді одразу ж знайшла спільну мову з дітьми, граючись із ними.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Наступною їхньою зупинкою був спортзал для збирання посилок з необхідними речами для членів сімейних служб, які перебувають далеко від дому.

Меланія Трамп та Уша Венс / © Associated Press

Для цієї поїздки Меланія обрала комфортний стильний образ. На ній була куртка верблюжого кольору з накладними кишенями, шоколадний светр і шоколадні шкіряні штани.

Меланія Трамп та Уша Венс / © Associated Press

Аутфіт Трамп доповнила коричневими замшевими ботильйонами на стійких підборах із ремінцями. Вона зробила укладання, макіяж смокі-айс і завершила лук сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі.

Реклама

Меланія Трамп та Уша Венс / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп одягла на урочисту вечерю ефектну смарагдову сукню за 3350 доларів.