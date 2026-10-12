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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
469
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1 хв

У верблюжому пальті й чоботах на підборах: помічницю Трампа зазнімкували перед посадкою в літак

Наталі Гарп обрала для перельоту елегантний осінній аутфіт.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Наталі Гарп

Наталі Гарп / © Associated Press

Помічницю Дональда Трампа Наталі Гарп зазнімкували, коли вона прямувала на посадку в літак Air Force One на об’єднаній базі Ендрюс у штаті Меріленд.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі була одягнена у пальто верблюжого кольору на запах довжини міді з широкими лацканами. Талію вона підкреслила поясом у тон, зав’язаним вузлом спереду. Краї лацканів і кінці пояса прикрашали невеликі металеві деталі.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

З-під пальта визирала коротка темна сукня з дрібним світлим візерунком. Гарп поєднала вбрання з чорними шкіряними чоботами до колін із загостреними мисами та тонкими підборами.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

У руці вона несла велику чорну сумку з довгими ручками. Волосся Наталі зібрала у низький пучок із бічним проділом, а вуха прикрасила невеликими сережками з підвісками. Вона зробила стриманий макіяж і усміхалася, крокуючи до літака.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Нагадаємо, Наталі Гарп у чорній мінісукні похизувалася стрункими ногами на мітингу.

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