У верблюжих відтінках: принцеса Мадлен у гарному луку приїхала на свято

Молодша дочка королеви Сільвії та короля Карла Густава – принцеса Мадлен – відвідала святковий захід у Стокгольмі.
42-річна принцеса взяла участь у святкуванні 90-річчя Фонду Еріки у Стокгольмі.
Фонд Еріки — некомерційний фонд, заснований 1934 року, який опікується дітьми та підлітками з психічними та психологічними проблемами та є одним із світових лідерів у цій галузі.
Мадлен приїхала на зустріч у пальті верблюжого кольору, джемпері до тону та спідниці плісе довжини міді. Вона була взута у високі коричневі чоботи на підборах зі шкіри та замші. А на плечі в неї висіла замшева сумка. Принцеса зробила гарне укладання локонами і макіяжем підкреслила очі і трохи губи блиском, у вухах у неї були золоті сережки-кільця, манікюр був виконаний у бордовому відтінку, а на зап'ясті був золотий годинник.
Раніше, нагадаємо, принцесу Мадлен заскочили у повсякденному аутфіті на вулицях Нью-Йорка.
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