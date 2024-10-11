У верблюжих відтінках: принцеса Мадлен у гарному луку приїхала на свято

42-річна принцеса взяла участь у святкуванні 90-річчя Фонду Еріки у Стокгольмі.

Фонд Еріки — некомерційний фонд, заснований 1934 року, який опікується дітьми та підлітками з психічними та психологічними проблемами та є одним із світових лідерів у цій галузі.

Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

Мадлен приїхала на зустріч у пальті верблюжого кольору, джемпері до тону та спідниці плісе довжини міді. Вона була взута у високі коричневі чоботи на підборах зі шкіри та замші. А на плечі в неї висіла замшева сумка. Принцеса зробила гарне укладання локонами і макіяжем підкреслила очі і трохи губи блиском, у вухах у неї були золоті сережки-кільця, манікюр був виконаний у бордовому відтінку, а на зап'ясті був золотий годинник.

Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, принцесу Мадлен заскочили у повсякденному аутфіті на вулицях Нью-Йорка.

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