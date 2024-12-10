У верблюжого кольору пальті та капелюсі: королева Максима на церемонії привітання в Амстердамі

Король Віллем-Олександр та королева Максима вітають президента Португалії Марсело Ребело де Соуза на офіційній церемонії привітання на площі Дам перед Королівським палацом в Амстердамі.

Президент Португалії перебуває у Нідерландах із дводенним державним візитом.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Королева Максима з'явилася на урочистому заході в пальті верблюжого кольору від Max Mara з поясом на талії, йому до тону підібрала капелюх із широкими крисами, клатч Bottega Veneta, туфлі-човники зі шкіри на підборах, рукавички та об'ємні шарф. Вона зібрала волосся у низький пучок, зробила макіяж і одягла квіткові сережки з діамантами.

Король Віллем-Олександр був у довгому темному пальті, білій сорочці, синіх штанях та блакитній краватці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора в такому самому пальті королева Максима приїжджала з чоловіком на місце трагедії, яка забрала життя щонайменше шістьох людей внаслідок вибуху в житловому будинку в районі Тарвекамп у Гаазі. Тоді Максима поєднувала його зі зручними кросівками та широкими штанями.

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