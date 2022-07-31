У верблюжому костюмі і на шпильках: Олена Зеленська дала інтерв'ю відомій ведучій

Олена Зеленська дала ексклюзивне інтерв'ю Соломії Вітвіцькій для ТСН. Вона розповіла про Другий саміт перших леді і джентельменів, який відбувся у Києві за її ініціативи, про своїх дітей – чим вони наразі займаються, і прокоментувала критику користувачів соцмережі стосовно її фото на обкладинці американського журналу Vogue.

Для інтерв'ю перша леді обрала гарний діловий аутфіт. На ній був костюм верблюжого кольору зі штанями-кльош і такого самого кольору топ. До жакету вона прикріпила цікаву мідну брошку, яка схожа на соняшник.

Олена Зеленська/Скрин відео

Вбрання дружина президента скомбінувала з туфлями-човниками на шпильках верблюжого відтінку.

Олена Зеленська/Скрин відео

Образ Олена доповнила акуратною зачіскою, ніжним макіяжем і золотими сережками-пусетами.

Олена Зеленська/Скрин відео

Нагадаємо, Зеленська виступила з промовою у Конгресі. Там вона постала у гарному діловому образі. На ній був чорний штанний костюм від українського бренду A.M.G. із білою вставкою з символічною вишивкою у вигляді квітів та ромбів. Талію дружина президента підкреслила тонким чорним ремінцем.

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