У верблюжому костюмі-трійці і чорній краватці: Меланія Трамп у діловому образі з'явилася у Капітолії

Меланія Трамп днями з'явилася у Капітолії у Вашингтоні, де взяла участь у круглому столі, на якому обговорювали законопроєкту Take It Down Act.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Take It Down Act – це двопартійний законопроект, спрямований на боротьбу із зображеннями інтимного характеру в інтернеті, справжніми або створеними штучним інтелектом.

Перша леді зізналася, що її турбує те, через що проходять підлітки, особливо дівчата, коли вони стають жертвами людей, які поширюють такий контент.

"Це токсичне середовище може завдати серйозної шкоди. Ми повинні зробити пріоритетним їхній добробут, забезпечивши їх підтримкою та інструментами, необхідними для навігації у цьому ворожому цифровому ландшафті", – зазначила Меланія під час заходу.

Вона також додала, що кожен має право на безпечний онлайн-простір для вільного самовираження, без загрози експлуатації чи шкоди.

У Капітолії перша леді постала у костюмі-трійці верблюжого кольору від бренду Ralph Lauren.

На ній був приталений жакет із одним ґудзиком, жилет, прямі штани зі стрілками, біла сорочка і чорна краватка. Аутфіт Меланія доповнила замшевими бежевими туфлями на шпильках.

Пані Трамп зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і довгий білий манікюр.

До речі, це був перший публічний вихід у світ Меланії після того, як вона повернулася до статусу першої леді.

Нагадаємо, Білий дім презентував офіційний портрет Меланії Трамп.

