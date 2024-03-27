У "верблюжому" пальті і з брошами у вигляді комах: королева Камілла здійснила новий візит

Королева Камілла здійснила сьогодні поїздку до міста Шрусбері у графстві Шропшир.

Вона відвідала там фермерський ринок та нещодавно відреставровану солодовню Shrewsbury Flaxmill Maltings.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Натовпи людей зібрався на міській площі привітати дружину короля Чарльза ІІІ. 76-річна Камілла була одягнена у пальто верблюжого кольору від Anna Valentine, яке носила на різдвяній службі 2023 року, та взута у високі замшеві чоботи на підборах Russell & Bromley.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева була в чорних шкіряних рукавичках і зі шкіряним клатчем у руках. Образ Її Величності доповнювали сережки із золота та діамантів, які Камілла носила вчора на прийомі в Кларенс-гаусі і на грудях було пришпилено дві брошки у вигляді комах – бджоли та мухи.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На заході один із шанувальників подарував королеві червону троянду, а інший – портрет, намальований олівцем, де зображені Каміллу та короля Чарльза.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла отримала подарунок від шанувальників під час візиту до Шрусбері / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора Букінгемський палац повідомив, чи приєднається король Чарльз до королеви Камілли на великодній службі цієї неділі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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