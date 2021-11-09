У верблюжому пальті та короткій сукні: стильний вихід Бріжит Макрон

У верблюжому пальті та короткій сукні: стильний вихід Бріжит Макрон

Перша леді Франції обожнює носити короткі вбрання.

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон днями зустрілися з виконувачкою обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель у Боні, Бургундія.

Брижит Макрон / Associated Press

Перша леді Франції цього дня продемонструвала стильний аутфіт. На ній було пальто верблюжого кольору, під яке вона одягла чорну сукня до колін, чорні капронові колготки та чорні туфлі. Свій лук Бріжит доповнила чорним шарфом та шкіряними рукавичками.

Брижит Макрон / Associated Press

Акуратне укладання та макіяж смокі-айс завершив образ пані Макрон.

Меркель була одягнена у чорне пальто, чорні прямі штани та туфлі.

Раніше перша леді продемонструвала образ total black, який складався з блузки та спідниці довжини міді зі блискавкою. Лук вона доповнила чорними туфлями, чорною сумочкою та окулярами.

Брижит Макрон / Associated Press

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