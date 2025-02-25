У верблюжому пальті та пісочних чоботях: королева Камілла приїхала відкрити статую

Королева Камілла відвідала сьогодні Будинок мистецтв та знань Біні у Кентербері.

Її Величність приїхала відкрити бронзову статую Афри Бен в натуральну величину, яка вважалася першою професійною жінкою-письменницею і однією з найпопулярніших драматургинь 17-го століття.

Королева була в одному зі своїх улюблених пальто верблюжого кольору без коміра від Anna Valentine, поєднуючи його з пісочними замшевими чоботами на підборах і маленькою бордовою сумкою на короткій ручці, а також чорними шкіряними рукавичками.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У неї на грудях була пришпилена нова хрестоподібна брошка з камінням, вона зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи помадою. Також королева мала класичну зачіску і доповнила лук перлинними сережками-висячками.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, який вид відпочинку не любить королева Камілла, а ось її чоловік Чарльз, навпаки, дуже полюбляв раніше.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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