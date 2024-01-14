У верблюжому пальті та сережках з великими діамантами: княгиня Шарлін з дітьми на параді в Монако

Князь Альбер II зі своєю сім'єю відвідав перший офіційний захід у новому році.

Князь Альбер II, його дружина княгиня Шарлін та двоє дітей – дев'ятирічні принц Жак та принцеса Габріелла – відвідали цирковий парад в Монако.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

Шарлін мала чудовий вигляд в пальті верблюжого кольору від Emilia Wickstead, чорній водолазці та чорних рукавичках, а взула високі замшеві чоботи Gianvito Rossi. У Шарлін у вухах виблискували сережки з діамантами, макіяж на обличчі був дуже легким та лаконічним, а укладання класичним.

Її дочка принцеса Габріелла була в дитячому пальті з леопардовим принтом від Dior, чорних джинсах і взута у високі шкіряні чоботи від Dolce & Gabbana. Так само, як і мама, дівчинка одягла чорну водолазку.

Княгиня Шарлін і з дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

Її брат принц Жак був у пісочних штанях, синьому пальті та з синім шарфом на шиї. А взутий був у шкіряні чорні туфлі. Вони йшли з сестрою, тримаючись за руки. А князь Альбер одягнув темно-синю куртку та сірі штани, у нього на шиї була яскраво-жовта хустка з принтом.

Позируючи на балконі, діти одягли кумедні червоні носи. Особливо ця ідея, схоже, прийшла до смаку принцу Жаку.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

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