У верблюжому пальті та з шарфом, подарованим королем: принцеса Анна з чоловіком відвідала Аскот

Її Високість разом із чоловіком сером Тімоті Лоренсом відвідали День британських чемпіонів QIPCO на іподромі Аскот. 74-річна принцеса Анна була в пальті верблюжого кольору та з шарфом, подарованим старшим членам королівської родини на Різдво королем Чарльзом. Це шарф Highgrove Heritage вартістю 115 фунтів стерлінгів (147 доларів), виготовлений аксесуар із 100-відсоткової ультратонкої мериносової вовни з Австралії. Минулого року багато членів сім'ї одягли його на різдвяну службу в Сандрінгемі.

Принцеса Анна доповнила свій осінній лук золотою брошкою у вигляді коня, яку прикріпила до жакета, одягла золоті сережки-цвяшки, зробила свою фірмову зачіску і червоною помадою підкреслила губи. А також була у високих чоботях та шкіряних рукавичках, а на плечі у неї висіла шкіряна сумка.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Її чоловік Тімоті одягнув костюм у теплих кавових відтінках, світлу сорочку та краватку в принт коней.

Минулого виходу, нагадаємо, ми бачили принцесу Анну в бежевому костюмі в клітинку, коли вона приїхала на завод з виробництва відновлюваної енергії в Шеффілді.

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