У весняній сукні з бантом та човниках: королева Летиція приїхала до парламенту

Королева Летиція / © Getty Images

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Під час святкування Міжнародного дня циган королева Летиція головувала в іспанському парламенті.

Її Величність приїхала у сукні від Massimo Dutti чорного кольору в ніжний квітковий принт із краваткою-бантом на шиї. До сукні вона підібрала нюдові туфлі з гладкої шкіри на невисокому підборі та сумку Carolina Herrera.

Королева Летиція / © Getty Images

Образ королева Летиція доповнила квітковими сережками, легким макіяжем у рожевих відтінках та акуратно уклала волосся. Вона мала дуже елегантний вигляд, а її образ свідчить, що в Іспанії прийшла справжня тепла весна.

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Раніше королева сяяла в сукні на аудієнції у палаці Сарсуела у Мадриді, коли вітала представників Жіночого фонду та Фонду стипендій Соледад Касорли Прієто.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Associated Press Королева Летиція / © Associated Press Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та Джилл Байден / © Associated Press