У весняній сукні з бантом та човниках: королева Летиція приїхала до парламенту

Під час святкування Міжнародного дня циган королева Летиція головувала в іспанському парламенті.
Її Величність приїхала у сукні від Massimo Dutti чорного кольору в ніжний квітковий принт із краваткою-бантом на шиї. До сукні вона підібрала нюдові туфлі з гладкої шкіри на невисокому підборі та сумку Carolina Herrera.
Образ королева Летиція доповнила квітковими сережками, легким макіяжем у рожевих відтінках та акуратно уклала волосся. Вона мала дуже елегантний вигляд, а її образ свідчить, що в Іспанії прийшла справжня тепла весна.
Раніше королева сяяла в сукні на аудієнції у палаці Сарсуела у Мадриді, коли вітала представників Жіночого фонду та Фонду стипендій Соледад Касорли Прієто.