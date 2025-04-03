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У в’язаному топі та молочних штанях: Меган Маркл у красивому луку поділилася радісною новиною
Меган Маркл розпродала всю продукцію буквально за лічені години після випуску її у продаж. У своєму блогу в Instagram герцогиня Сассекська подякувала шанувальникам.
Меган запустила першу колекцію свого товару 2 квітня, зробивши доступною для продажу на сайті AsEver.com. Щоб відзначити цю подію, вона поділилася святковим відео у своїх Instagram сторіз.
Буквально за добу Меган вийшла до шанувальників зі словами подяки. Оскільки лінійка продуктів розлетілася буквально за лічені години.
«Наші полиці можуть бути порожніми, але моє серце повне! Ми розпродали все менше ніж за годину, і я не можу достатньо віддячити вам… за це свято, за покупки, за обмін та віру. Це тільки початок @aseverofficial 🎉 Ось і все!», — написала герцогиня під фотографією, авторства @adamamengual, яка була надана @nytcooking.
Нагадаємо, днем раніше Меган також показала, як зі своєю мамою готувала десерт на кухні, який вони назвали на честь принцеси Лілібет — дочки Меган.