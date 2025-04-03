У в’язаному топі та молочних штанях: Меган Маркл у красивому луку поділилася радісною новиною

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Меган запустила першу колекцію свого товару 2 квітня, зробивши доступною для продажу на сайті AsEver.com. Щоб відзначити цю подію, вона поділилася святковим відео у своїх Instagram сторіз.

Буквально за добу Меган вийшла до шанувальників зі словами подяки. Оскільки лінійка продуктів розлетілася буквально за лічені години.

© Instagram Меган Маркл

«Наші полиці можуть бути порожніми, але моє серце повне! Ми розпродали все менше ніж за годину, і я не можу достатньо віддячити вам… за це свято, за покупки, за обмін та віру. Це тільки початок @aseverofficial 🎉 Ось і все!», — написала герцогиня під фотографією, авторства @adamamengual, яка була надана @nytcooking.

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Нагадаємо, днем раніше Меган також показала, як зі своєю мамою готувала десерт на кухні, який вони назвали на честь принцеси Лілібет — дочки Меган.

© Instagram Меган Маркл