У відпустку перед туром: стало відомо, де відпочивала королева Камілла без короля Чарльза

Напередодні туру Австралією та Самоа королева Камілла провела час на відпочинку.
Дружина короля Чарльза насолоджувалась відпусткою в одному з найвідоміших спакурортів Soukya Holistic Health & Ayurveda в Індії у компанії близьких родичів та друзів.
Камілла любить це місце і часто приїжджає сюди оздоровитись. Кажуть, це дев'ятий візит Камілли на курорт, який вважається одним із найкращих медичних центрів країни. Його унікальність в поєднанні різних лікувальних методик та практик.
З ким відпочивала королева, не повідомляється, пише express.co.uk. Але в королівському турі вона з'явилася відпочилою і кожен новий вихід сяяла на публіці.
Нагадаємо, у ці дні Чарльз і Камілла здійснюють поїздку по Австралії та Самоа. Це їхній перший візит до країни після сходження короля на престол. У цій поїздці лікарі короля дозволили йому перервати курс лікування раку.
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